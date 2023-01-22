Дуглас Сантос: «Моё основное желание — быть игроком «Зенита» как можно дольше»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своих целях на дальнейшую карьеру в футболке «сине-бело-голубых».

«Понимаю беспокойство болельщиков, но я всегда сосредоточен только на сегодняшнем дне. Могу сказать только то, что я и моя семья счастливы в Петербурге. Моё основное желание — быть игроком «Зенита» как можно дольше», — заявил олимпийский чемпион - 2016 в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Дуглас Сантос перебрался в состав «Зенита» в 2019 году из немецкого «Гамбурга». За этот период защитник выиграл с клубом из Северной столицы три чемпионских титула, один Фонбет Кубок России и три Суперкубка.