Мостовой прокомментировал возможный уход Барриоса и Малкома из «Зенита»

Бывший российский полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал возможный уход из «Зенита» основных игроков – бразильца Малкома Филипе и колумбийца Вильмара Барриоса.

«К уходу их может подтолкнуть та ситуация, в которой мы находимся. И если они хотят развития в футбольном плане и новых побед, то уедут. Например, Барриос - сильный в РПЛ, а в Европе это средний игрок», - цитирует Мостового «РИА Новости Спорт».

Эксперт добавил, что для «Зенита» потеря игроков будет явной проблемой, ведь это лидеры клуба. Их уход, если он состоится, сравним с потерей защитника Деяна Ловрена, который этой зимой перебрался в «Лион».

Ранее сообщалось, что Малкома не против подписать «ПСЖ», а Барриоса – турецкий «Бешикташ».