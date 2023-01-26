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«Пари НН» опроверг информацию о подписании контракта с Дзюбой

26 Января 2023 • 10:31 Комментировать (1)
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

В «Пари НН» официально опровергли слухи о подписании контракта с нападающим Артёмом Дзюбой, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Ранее о переходе 34-летнего футболиста в нижегородский клуб сообщал известный журналист Иван Карпов.

«Наша команда тренируется в прежнем составе на зимних сборах. Информация о подписании контракта с Артёмом Дзюбой не соответствует действительности», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, что нынешний сезон Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», однако расторг с ним соглашение уже в ноябре прошлого года. За эту команду опытный форвард провёл пять матчей, отметившись в них одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает бывшего капитана сборной России в 4 миллиона евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Пари НН Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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wild cat
26 Января 2023 в 11:11
ну как жы так та.. фся фуцбольная апшествинасть толька парадавалася..што такой фуцбалист будит радавать фсех в новам клуби..ан нет..а ваня карпаф аказалса балтун..))
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