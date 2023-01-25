Сергеев: «Дзюба — весёлый, позитивный человек»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Артёме Дзюбе, который сейчас находится в статусе свободного агента.

«Такой весёлый, позитивный человек. Когда мы ездили на автобусе на тренировки, я сидел на заднем сидении, где также был он. Были интересные рассказы, шутки, прикольно и весело», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба выступал за «сине-бело-голубых» в период с 2015 по 2022 год. В общей сложности в составе «Зенита» нападающий провёл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

Нынешний сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в ноябре прошлого года, проведя всего пять матчей и забив один гол.