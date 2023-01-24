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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили оценил возможный переход Глушакова в «Пари НН»

24 Января 2023 • 17:56 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Глушаков ещё может играть — это бесспорно. Если перейдёт в «Пари НН», то это точно укрепит команду. Мы видели, что Денис в хорошей форме», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью «Чемпионату». Эксперт напомнил, что Глушаков является центральным полузащитником, который должен быть связующим звеном коллектива. По мнению Кавазашвили, игрок такого амплуа не может стоять в своей зоне.

Сообщается, что Денис Глушаков пройдёт просмотр в «Пари НН» на сборе клуба РПЛ. Предыдущим местом работы экс-футболиста российской сборной были «Химки», откуда хавбек ушёл в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Денис Глушаков Пари НН
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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