Кавазашвили оценил возможный переход Глушакова в «Пари НН»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Глушаков ещё может играть — это бесспорно. Если перейдёт в «Пари НН», то это точно укрепит команду. Мы видели, что Денис в хорошей форме», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью «Чемпионату». Эксперт напомнил, что Глушаков является центральным полузащитником, который должен быть связующим звеном коллектива. По мнению Кавазашвили, игрок такого амплуа не может стоять в своей зоне.

Сообщается, что Денис Глушаков пройдёт просмотр в «Пари НН» на сборе клуба РПЛ. Предыдущим местом работы экс-футболиста российской сборной были «Химки», откуда хавбек ушёл в январе.