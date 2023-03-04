Малком: «Огромная благодарность болельщикам, которые пришли нас поддержать»

Нападающий петербургского «Зенита» Малком поделился эмоциями после победы над «Пари НН» во встрече 18-го тура Премьер-лиги.

«Огромная благодарность болельщикам, которые пришли нас поддержать. Знаем о ситуации с картой болельщика, но видим, что большое число людей пришло на трибуны сегодня. Особенных сложностей не было — мы очень хорошо подготовлены, мы здорово провели предсезонку, чувствуем в себе силы», — заявил один из лучших бомбардиров РПЛ, чьи слова приводит официальный сайт клуба.

По его словам, целью «Зенита» остаётся победа в российском чемпионате, отметив удовлетворение от уверенной победы на фоне слабого весеннего старта в предыдущие годы. Также бразилец рассказал, что впервые в карьере в Санкт-Петербурге смог выступить на глазах у 12 человек, приехавших ранее на празднование его дня рождения.

Напомним, что Малком отметился дублем в ворота «Пари НН» в игре, закончившейся со счётом 3:0. На счету бразильского форварда 14 голов, что является лучшим показателем в чемпионате наравне с Квинси Промесом и Владимиром Писарским.