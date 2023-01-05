В «Зените» подтвердили, что Мантуан никуда не уйдёт этой зимой

В «Зените» подтвердили, что бразильский защитник команды Густаво Мантуан не покинет город на берегах Невы этой зимой. Инофрмацией делится «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появились вести о том, что Мантуан и голкипер Иван Куарежма должны войти в сделку «Зенита» с «Коринтиансом» по Юри Алберто. Но как заверили в петербургском клубе, это не так и Мантуан продолжит радовать петербургскую публику во второй части РПЛ.

Густаво Мантуану 21 год, в текущем сезоне бразилец сыграл за «сине-бело-голубых» в 18 матчах и забил в них три гола. Стоит игрок, если верить порталу Transfermarkt, 3 млн евро.