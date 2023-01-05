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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» подтвердили, что Мантуан никуда не уйдёт этой зимой

05 Января 2023 • 21:56 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

В «Зените» подтвердили, что бразильский защитник команды Густаво Мантуан не покинет город на берегах Невы этой зимой. Инофрмацией делится «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появились вести о том, что Мантуан и голкипер Иван Куарежма должны войти в сделку «Зенита» с «Коринтиансом» по Юри Алберто. Но как заверили в петербургском клубе, это не так и Мантуан продолжит радовать петербургскую публику во второй части РПЛ.

Густаво Мантуану 21 год, в текущем сезоне бразилец сыграл за «сине-бело-голубых» в 18 матчах и забил в них три гола. Стоит игрок, если верить порталу Transfermarkt, 3 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Густаво Мантуан
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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