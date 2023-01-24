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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Скоро молодёжную сборную России вернут после бана»

24 Января 2023 • 19:11 Комментировать
Зенит
...
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04.03 19:00

Бывший российский полузащитник Андрей Канчельскис, что скоро молодёжная сборная России снова будет выступать в официальных турнирах под эгидой УЕФА.

«Уже скоро юниорскую и молодёжную сборные России вернут после бана и допустят их до участия в турнирах. Не знаю, как сейчас с основной сборной, но юниорские и молодёжные — точно допустят. Ждём и терпим», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат»

Напомним, с февраля 2022 года все российские команды исключены из международных соревнований.

Ранее сегодня появилась новость, что УЕФА не вернёт российские команды к международным турнирам, они могут проводить лишь товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Молодёжная сборная России
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