Канчельскис: «Скоро молодёжную сборную России вернут после бана»

Бывший российский полузащитник Андрей Канчельскис, что скоро молодёжная сборная России снова будет выступать в официальных турнирах под эгидой УЕФА.

«Уже скоро юниорскую и молодёжную сборные России вернут после бана и допустят их до участия в турнирах. Не знаю, как сейчас с основной сборной, но юниорские и молодёжные — точно допустят. Ждём и терпим», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат»

Напомним, с февраля 2022 года все российские команды исключены из международных соревнований.

Ранее сегодня появилась новость, что УЕФА не вернёт российские команды к международным турнирам, они могут проводить лишь товарищеские матчи.