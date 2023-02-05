Мантуан прокомментировал сборы «Зенита» в ОАЭ

Бразильский защитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился впечатлениями от сборов «сине-бело-голубых» в ОАЭ.

«К концу первого сбора у нас уже накопилась усталость, после мы отдыхали несколько дней – копили силы. В Дубае начали работать с хорошим настроением, ждем возобновления сезона», - цитирует Мантуана «Матч-ТВ».

Защитник добавил, что в клубе отлично понимают разницу между тренировкой и игрой и он верит, что его команда выложится в следующем контрольном матче.

Напомним, «Зенит» - абсолютный лидер РПЛ, идущий на первом месте турнирной таблицы с отрывом в шесть очков. У петербургского клуба 42 балла.