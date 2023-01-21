Мостовой назвал Адвоката лучшим зарубежным тренером в истории российского футбола

Мостовой назвал бывшего рулевого петербургского «Зенита» Дика Адвоката лучшим иностранным специалистом, который когда-либо возглавлял клуб из России.

«Лучший - Дик Адвокат. Человек с «Зенитом» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА», - рассказал Мостовой «Чемпионату».

Напомним, что Адковат привёл «Зенит» к победе в Кубке УЕФА в 2008 году, а следом «сине-бело-голубые» взяли и Суперкубок УЕФА. Помимо этого, нидерландец становился с этой командой чемпионом России в 2007 году.

Помимо работы в «Зените», Адвокат возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год, успешно прошёл отбор на Евро-2012, однако провалил групповой этап турнира, проиграв в Варшаве решающий матч сборной Греции.