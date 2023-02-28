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Балахнин – об Адамове в «Зените»: «Оставайся в «Урале» и прогрессируй, тебя никто туда не тянул» эксклюзив

28 Февраля 2023 • 19:15 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о полузащитнике «Зенита» Арсене Адамове.

«Он хорошо показал себя в «Урале», ну оставайся, играй тогда. Тебя ведь никто не тянул в «Зенит», ты сам выбрал это. Он ведь понимал, что придёт на скамейку, что будет конкуренция. Готов ли он к ней? Поэтому тут надо самим думать. Если ты сильный игрок, всегда успеешь перейти. Тебя ведь пригласят и через год, если ты не станешь деградировать. А сейчас пропадают футболисты. Есть это и много. В детском футболе, юношеском. Хотят как лучше, а получается хуже», — сказал Балахнин.

23-летний Адамов перешёл в «Зенит» из «Урала» зимой 2022 года. За это время футболист сыграл за команду Сергея Семака 14 матчей, отметившись голевой передачей. За один сезон в «Урале» Адамов сыграл 28 матчей, забил гол и отдал результативную передачу.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Сергей Балахнин РПЛ Арсен Адамов
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