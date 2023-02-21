«Пари НН» и Тимур Сулейманов объявят о новом контракте в ближайшее время

Нижегородский клуб РПЛ «Пари НН» достиг договорённости о новом контракте с одним из самых ценных игроков клуба Тимуром Сулеймановым. В ближайшее время нижегородцы объявят о завершённой сделке докладывает «Спорт-Экспрессу» Вадим Шпинёв, представитель нападающего.

Поясняется, у игрока и клуба не было никаких разногласий по сроку соглашения, тем более, что у россиянина остаётся ещё полгода действующего контракта с клубом.

Напомним, Тимур Сулейманов – воспитанник академии московского «Локомотива», в Нижнем Новгороде он выступает уже третий сезон. В сезоне текущем у игрока набралось девять голов и один ассист в 21 матче во всех турнирах.