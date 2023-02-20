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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Они 20 лет кричат о развитии футбола и тут же дают паспорт иностранцам» эксклюзив

20 Февраля 2023 • 17:25 Комментировать (1)
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» подверг критике футбольное руководство страны после новостей о возможной выдаче гражданства игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

«Несколько месяцев назад пошли разговоры об этом. Ещё тогда я сказал: «Зачем это делать?». Во-первых, и сборная играть не будет, во-вторых, никаких официальных игр не будет. Это делают, чтобы освободить место в заявке. А логика какая? «Зенит» и так может выигрывать с заявками или без заявки. С другой стороны, чем помогут-то они? У нас такая большая страна, а мы делаем паспорт то одному, то другому, то третьему. Я ничего не имею против двойного гражданства. Но если это делается, чтобы забрать место нашего футболиста русского, тогда не кричите каждый день: «Давайте развивать!».

20 лет кричат: «Развивайте» и всё. У нас ничего не было и как-то развивались. Сейчас чего только нет и только кричат! И тут же паспорта делают иностранцам», — сказал Мостовой.  

25-летний Малком перешёл в команду из Санкт-Петербурга из «Барселоны» летом 2019 года. «Зенит» заплатил за трансфер бразильца 40 млн евро. В составе российской команды Малком по три раза выигрывал чемпионат России, Суперкубок и один раз побеждал в Кубке страны.

26-летний Клаудиньо стал игроком «Зенита» летом 2021 года, он перешёл из бразильского клуба «Ред Булл Брагантино». Стоимость трансфера составила 12 млн евро. В текущем сезоне он забил три гола и отдал восемь результативных передач за «Зенит» в 19 матчах во всех турнирах.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Александр Мостовой РПЛ Клаудиньо Малком Филипе
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Комментарии (1)
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Volond
20 Февраля 2023 в 17:47
И в чём он не прав?!
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