Круговой назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о конкуренции в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что после 17 туров «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. В текущем сезоне командам осталось провести по 13 встреч.

«Спартак» — главный конкурент? Мы — главные конкуренты сами себе», — приводит слова Кругового Metaratings.

Отметим, что «Зенит» является не только лидером этого сезона, но и победителем четырёх последних розыгрышей РПЛ кряду. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 4 марта против «Пари НН».