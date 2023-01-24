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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хиддинк ответил на вопрос, сможет ли «Зенит» выиграть Лигу чемпионов

24 Января 2023 • 11:20 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением о том, способен ли санкт-петербургский «Зенит» когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов.

«Может ли «Зенит» когда-нибудь выиграть Лигу Чемпионов? Глупо об этом говорить», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

Напомним, что весной прошлого года УЕФА отстранила российские клубы от участия во всех международных турнирах, поэтому нынешний розыгрыш Лиги чемпионов «Зенит» пропускает. Наивысшим достижением «сине-бело-голубых» в главном клубном турнире Европы остаётся попадание в 1/8 финала в 2012, 2014 и 2016 годах.  

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гус Хиддинк
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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