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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: «Только глупые люди думают, что у «Зенита» есть админресурс»

11 Января 2023 • 10:14 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, располагает ли «Зенит» административным ресурсом.

Испанский специалист считает, что «сине-бело-голубые» являются лучшей командой России на сегодняшний день и добиваются результатов честным трудом.  

«Я считаю, что у «Зенита» нет помощи со стороны РФС или «Газпрома». То, что вы называете админресурсом — полный бред, у них его нет, так думают только глупые люди», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» является победителем четырёх последних розыгрышей РПЛ кряду. После 17 туров текущего сезона петербуржцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Спартак» на шесть очков.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рауль Рианчо
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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