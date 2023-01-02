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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Уход Ловрена - потеря для «Зенита»

02 Января 2023 • 21:28 Комментировать
Зенит
...
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04.03 19:00

Бывший футболист российской сборной Александр Мостовой поделился своим мнением по поводу ухода из питерского «Зенита» хорватского защитника Деяна Ловрена. Мостовой считает, что это ощутимая потеря для чемпиона России, но, в то же время, он уверен в том, что команда сможет компенсировать его уход приглашением другой важной фигуры.

- Конечно, для «Зенита» — это потеря, потому что Ловрен был цементирующим защитником. Думаю, что на данный момент «Зенит», конечно, ослаблен. С другой стороны, вряд ли «Зенит» продает Ловрена и не думает о том, кем его заменить, - цитирует слова Александра Мостового «Спорт день за днем». 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Деян Ловрен
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