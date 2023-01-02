Мостовой: «Уход Ловрена - потеря для «Зенита»

Бывший футболист российской сборной Александр Мостовой поделился своим мнением по поводу ухода из питерского «Зенита» хорватского защитника Деяна Ловрена. Мостовой считает, что это ощутимая потеря для чемпиона России, но, в то же время, он уверен в том, что команда сможет компенсировать его уход приглашением другой важной фигуры.

- Конечно, для «Зенита» — это потеря, потому что Ловрен был цементирующим защитником. Думаю, что на данный момент «Зенит», конечно, ослаблен. С другой стороны, вряд ли «Зенит» продает Ловрена и не думает о том, кем его заменить, - цитирует слова Александра Мостового «Спорт день за днем».