Чинквини: «ПСЖ» и «Барселона» — не уровень Малкома»

Бывший менеджер российской национальной команды Оресте Чинквини высказался о слухах о возможном переходе Малкома в «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» — это другой уровень, не его уровень. Он играл в «Бордо», в «Барселоне», но «Барса» — это было слишком для него, как и «ПСЖ». Малком должен остаться в «Зените», этот клуб отлично подходит ему», — заявил экс-работник «сине-бело-голубых» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, слухи о переходе бразильца в парижский гранд не соответствовали правде.

Напомним, что во время зимнего трансферного окна появлялась различная информация о возможном трансфере Малкома, однако руководство «Зенита» не устроило предложение от «ПСЖ».