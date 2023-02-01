Игрок «Зенита» интересен «Лиону»

«Лион» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Маркусу Венделу, сообщает журналист Габриэль Рейс.

По информации источника, 25-летний бразилец также интересен и другим европейским клубам, однако отмечается, что сам футболист согласится покинуть Россию только ради возвращения на родину, где он хотел бы выступать за «Фламенго».

Действующий контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского хавбека в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Вендел провёл в составе «сине-бело-голубых» 22 матча, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.