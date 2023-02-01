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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Зенита» интересен «Лиону»

01 Февраля 2023 • 11:44 Комментировать
Лион
...
Брест
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Через 9 ч. 5 мин.

«Лион» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Маркусу Венделу, сообщает журналист Габриэль Рейс.

По информации источника, 25-летний бразилец также интересен и другим европейским клубам, однако отмечается, что сам футболист согласится покинуть Россию только ради возвращения на родину, где он хотел бы выступать за «Фламенго».

Действующий контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского хавбека в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Вендел провёл в составе «сине-бело-голубых» 22 матча, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Трансферы футбола - зима 2023 Маркус Вендел
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ЛИОН БРЕСТ
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