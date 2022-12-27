Ренан подпишет пятилетний контракт с «Зенитом»

Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан подпишет с «Зенитом» пятилетнее соглашение, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 19-летний бразилец перейдёт в санкт-петербургский клуб уже в зимнее трансферное окно. Вместе с тем нападающий Юри Алберто, выступающий за «Коринтианс» на правах аренды, останется в Бразилии, но «Зенит» сможет сохранить 50% прав на футболиста.

В нынешнем году Ренан провёл за «Коринтианс» 17 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает молодого защитника в 2 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 42 набранных очка.