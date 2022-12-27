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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ренан подпишет пятилетний контракт с «Зенитом»

27 Декабря 2022 • 09:18 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан подпишет с «Зенитом» пятилетнее соглашение, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 19-летний бразилец перейдёт в санкт-петербургский клуб уже в зимнее трансферное окно. Вместе с тем нападающий Юри Алберто, выступающий за «Коринтианс» на правах аренды, останется в Бразилии, но «Зенит» сможет сохранить 50% прав на футболиста.  

В нынешнем году Ренан провёл за «Коринтианс» 17 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает молодого защитника в 2 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 42 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Юри Алберто Роберт Ренан Трансферы футбола - зима 2023
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