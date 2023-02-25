Тарханов — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Думаю, что сперва нужно своих ребят готовить для сборной»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию о том, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Посмотрим, смогут ли они вообще помочь нашей сборной — никто до конца не знает, могут ли они быть заиграны. Думаю, что сперва нужно своих ребят готовить для сборной», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Малком провёл в составе «Зенита» 23 матча, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. На счету Клаудиньо три гола и восемь передач в 19 играх.

Напомним, что весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах.