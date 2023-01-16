Михайлов: «Галактионов запрещал старшим пихать молодым»

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов рассказал о работе под руководством экс-наставника нижегородской команды Михаила Галактионова.

Напомним, 38-летний специалист возглавлял «Пари НН» в период с 16 июня по 11 ноября 2022 года, после чего молодой тренер перешёл на работу в московский «Локомотив».

Михайлов поблагодарил Галактионова за доверие, а также подчеркнул, что бывший наставник нижегородской команды всегда заботился о молодых игроках.

«Галактионов запрещал старшим пихать молодым, оберегал нас. Давал шансы», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник провёл за «Пари НН» 12 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами. После 17 туров РПЛ нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков.