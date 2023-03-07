Галимов – об игре «Зенит» - «Пари НН»: «В принципе отработал хорошо»

Футбольный судья Роман Галимов поделился своими эмоциями от работы на матче РПЛ «Зенит» - «Пари НН» (3:0).

Специалист заявил, что испытывает хорошие чувства от данного поединка, проведённого в довольно неплохих условиях.

«Считаю, что в принципе отработал хорошо. Что касается физической интенсивности, конечно, мастерство футболистов выше», - сказал Галимов в эфире «Матч Премьер».

Арбитр отметил особую важность того, что у него получилось выдержать необходимый темп, соответствующий скоростям того противостояния, и заявил, что немаловажную роль в тот день сыграла система VAR.