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Глушаков пройдет просмотр в «Пари НН» слухи

23 Января 2023 • 21:31 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Известный российский полузащитник Денис Глушаков близок к переходу в новый клуб после разрыва контракта с подмосковными «Химками».

По информации журналиста Ивана Карпова, бывший футболист российской национальной команды близок к подписанию контракта с «Пари НН». Сообщается, что Глушаков присоединится к нижегородцам на сборах в Турции для прохождения просмотра в команде. По словам инсайдера, опорный полузащитник хочет заключить контракт с «Пари НН» до конца нынешнего сезона.

Напомним, что соглашение с «Химками», которые были прошлым местом работы Глушакова, было разорвано в январе нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Пари НН Трансферы футбола - зима 2023
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