Известный российский полузащитник Денис Глушаков близок к переходу в новый клуб после разрыва контракта с подмосковными «Химками».

По информации журналиста Ивана Карпова, бывший футболист российской национальной команды близок к подписанию контракта с «Пари НН». Сообщается, что Глушаков присоединится к нижегородцам на сборах в Турции для прохождения просмотра в команде. По словам инсайдера, опорный полузащитник хочет заключить контракт с «Пари НН» до конца нынешнего сезона.

Напомним, что соглашение с «Химками», которые были прошлым местом работы Глушакова, было разорвано в январе нынешнего года.