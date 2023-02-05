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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов не смог назвать российских тренеров, которые могли бы работать в Европе

05 Февраля 2023 • 08:19 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, кто из российских тренеров способен работать в Европе.

Эксперт отметил, что сейчас трудно оценивать перспективны российских специалистов, так как наши команды отстранены от участия в международных турнирах.   

«Даже на ум никто не приходит. На данный момент никого из тренеров не могу выделить, что они могли бы спокойно тренировать в Европе», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что после 17 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», которым руководит 46-летний Сергей Семак. Также отметим, что под руководством российского специалиста петербуржцы выиграли четыре последних розыгрыша чемпионата страны кряду.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Кечинов
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