Кечинов не смог назвать российских тренеров, которые могли бы работать в Европе

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, кто из российских тренеров способен работать в Европе.

Эксперт отметил, что сейчас трудно оценивать перспективны российских специалистов, так как наши команды отстранены от участия в международных турнирах.

«Даже на ум никто не приходит. На данный момент никого из тренеров не могу выделить, что они могли бы спокойно тренировать в Европе», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что после 17 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», которым руководит 46-летний Сергей Семак. Также отметим, что под руководством российского специалиста петербуржцы выиграли четыре последних розыгрыша чемпионата страны кряду.