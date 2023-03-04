Лепёхин оценил выступление Ренана в игре против «Пари НН»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался об игре Роберта Ренана в дебютном матче за «сине-бело-голубых» в рамках чемпионата.

«Можно занести игру в актив Ренану. В таком возрасте сложно играть на этой позиции. На мой взгляд, достойно выглядел. Но нужно понимать, что «Зенит» в целом был очень мотивированным, быстро повёл в счёте. Такие матчи легче играются», — заявил экс-защитник петербургского клуба в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, для оценки футболиста из Бразилии необходимо отталкиваться от действий соперника, отметив, что наставник «Зенита» Сергей Семак понял уровень новичка по тренировкам.

Напомним, что в первой игре Российской премьер-лиги в 2023 году «сине-бело-голубые» выиграли у «Пари НН» со счётом 3:0, оторвавшись от столичного «Спартака» на восемь очков.