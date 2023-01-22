Нигматуллин: «Кержаков как вратарь в полном порядке»

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин прокомментировал новость о том, что «Зенит» может продлить контракт со своим основным голкипером – Михаилом Кержаковым, которому уже в этом январе исполнится 36 лет.

«Если Михаил в полном порядке, то почему бы и не продлить с ним контракт. Я, например, закончил в 35 лет, а Буффон играет до сих пор. Тут важны отношение к своему здоровью и генетика», - уверяет Нигматуллин корреспондента «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что Кержаков остаётся в «Зените» во многом потому, что ему никто не может навязать серьёзную конкуренцию, ибо в петербургский клуб приходят новые вратари, которые потом вынуждены уходить. Последний такой пример – бразилец Иван Куарежма.