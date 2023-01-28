Петржела — о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»: «Я думаю, что все легионеры уйдут»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном переходе нападающего петербургской команды Малкома Филипе в «ПСЖ». Ранее информацию об интересе чемпиона Франции к 25-летнему бразильцу подтвердил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

По мнению чешского специалиста, в скором времени петербургский клуб покинут все иностранные футболисты, так как в нашей стране их держат только деньги.

«Я думаю, что все легионеры уйдут. Я также считаю, что все бразильские игроки обладают качествами, достаточными для того, чтобы играть в любой точке Европы», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 42 набранных очка.