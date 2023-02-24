Петржела назвал слабое место «Зенита»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, какая позиция в составе «сине-бело-голубых» сейчас является самой слабой.

По мнению чешского специалиста, после ухода иранского форварда Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер», «Зениту» не хватает качественного центрального нападающего. Напомним, что сейчас на этой позиции у петербуржцев выступают Матео Кассьерра и Иван Сергеев.

«После ухода Азмуна топ-форвард в команде так и не появился. Но для игры в РПЛ он и не нужен. Если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов, тогда бы эта проблема действительно ощущалась», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Спартак» на шесть очков.