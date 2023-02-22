Аршавин: «Для меня самая популярная команда — «Зенит»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал самый популярный клуб России.

«Для меня самая популярная команда — «Зенит». Разговаривал с теми, кто отвечает за пиар, медиа — сказали, что проводили опрос, и мы самые популярные. Тиктоки, ещё что-то — мы на первом месте», — заявил экс-капитан российской национальной команды в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, «Спартаку» нужно также проводить различные пиар-акции и показывать результат на футбольном поле, чтобы догнать «сине-бело-голубых», отметив, что у него отсутствует антагонизм к московской команде из-за важности здорового соперничества.

Напомним, что в текущей кампании «Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Спартак» на шесть баллов после 17 туров.