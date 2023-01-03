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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руслан Нигматуллин: «РПЛ очень не хватает интриги»

03 Января 2023 • 19:57 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от возвращения РПЛ, до которого ещё два месяца.

«В последнее время в РПЛ нам совсем не хватает интриги, особенно в борьбе за чемпионство. Но у нас есть надежды на «Спартак» и ряд других команд», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Бывший вратарь уверен, что преследователи «Зенита», несмотря на шестиочковый отрыв петербургского клуба, устроят лидеру нелёгкую жизнь.

После 17 туров действующий чемпион России из города на берегах Невы возглавляет турнирную таблицу, у зенитовцев 42 очка, а у ближайшего преследователя, «Спартака», 36 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Руслан Нигматуллин
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