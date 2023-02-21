Петржела: «Возможно, в будущем российский футбол прекратит своё существование»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что в скором времени российский футбол может прекратить своё существование.

По словам чешского специалиста, отъезд легионеров не является ключевым фактором для определения уровня нашего футбола. Петржела считает, что на это в большей степени влияют события в мире.

«Возможно, в будущем российский футбол прекратит своё существование — это будет зависеть от событий в мире. Я так сужу, глядя, что показывают по телевизору», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах, поэтому национальная сборная России сейчас имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи.