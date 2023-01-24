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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кассьерра подбодрил Дзюбу, который не может найти работу

24 Января 2023 • 21:47 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра высказался о форварде Артёме Дзюбе, который не может найти себе новый клуб уже почти три месяца.

«За то недолгое время, которое я провёл в России, я уже осознал, что Дзюба — большой игрок как для Санкт-Петербурга, так и для России. У него долгая карьера, много голов и трофеев», - цитирует форварда «Матч-ТВ».

Напомним, последним клубом Дзюбы на сегодняшний день был турецкий клуб из южной части Турции «Адана Демирспор», однако вояж Дзюбы в эту солнечную страну успехом не завершился – он провёл в стартовом составе лишь несколько матчей, а после перестал попадать не только в состав, но и в заявку на матч. О том, что Дзюба покинул турецкий клуб, стало известно в начале ноября прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Матео Кассьерра
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