Камоцци: «У Дзюбы и Манчини правда было недопонимание»

Советник экс-президента столичного «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал слова Артёма Дзюбы в адрес Роберто Манчини.

«У Артёма Дзюбы и Роберто Манчини правда было недопонимание, но кто его знает, что было на самом деле. Всё возможно. Это их личные дела, и они должны оставаться таковыми», — заявил бывший помощник Леонида Федуна в интервью изданию Sport24. По его мнению, такие вопросы не нужно выносить в публичное поле.

Напомним, что Артём Дзюба ранее рассказал, что нынешний наставник итальянской сборной «вырезал» форварда из петербургского «Зенита», где они пересеклись в сезоне 2017/2018.