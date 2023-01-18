Набиуллин рассказал, что мог перейти в «Саутгемптон»

Защитник «Пари НН» Эльмир Набиуллин рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Саутгемптон».

По словам футболиста, английский клуб проявлял к нему интерес во времена выступлений за «Рубин». Напомним, что цвета казанцев Набиуллин защищал с 2014 по 2017 год.

«Слышал об интересе со стороны «Саутгемптона», когда первый или второй сезон выступал за «Рубин». В клубе говорили, что есть такое предложение, но без конкретики», — приводят слова Набиуллина «Известия».

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провёл за «Пари НН» 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он также выступал за «Зенит», «Химки» и «Сочи».