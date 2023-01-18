Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Набиуллин рассказал, что мог перейти в «Саутгемптон»

18 Января 2023 • 09:35 Комментировать
Саутгемптон
...
Астон Вилла
1 2.85 X 3.35 2 2.45
21.01 18:00

Защитник «Пари НН» Эльмир Набиуллин рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Саутгемптон».

По словам футболиста, английский клуб проявлял к нему интерес во времена выступлений за «Рубин». Напомним, что цвета казанцев Набиуллин защищал с 2014 по 2017 год.

«Слышал об интересе со стороны «Саутгемптона», когда первый или второй сезон выступал за «Рубин». В клубе говорили, что есть такое предложение, но без конкретики», — приводят слова Набиуллина «Известия».

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провёл за «Пари НН» 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он также выступал за «Зенит», «Химки» и «Сочи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Эльмир Набиуллин Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
11:13 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» сделал предложение Баринову - известны детали
11:01 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Ахмата» Ташуев подтвердил интерес к Конате со стороны европейских клубов
10:24 · Россия. Первая лига
Агент Ломовицкого: «Предложения есть, но они не актуальны»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Набиуллин рассказал, что мог перейти в «Саутгемптон»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Надеюсь, «Зенит» заинтересуется Ранджеловичем»
06:37 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов: «Челси» забирает всё, что шевелится»
05:01 · Россия. Премьер-лига
Даев: «Дзюба может потянуть «Торпедо» за собой» 2
04:25 · Россия. Премьер-лига
Булыкин скептически относится к возможному переходу Дзюбы в «Торпедо»
00:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Вендела: «Сейчас мой клиент уже на пути в Доху, всё в порядке» эксклюзив
00:07 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Не собираюсь оформлять себе Fan ID»
17 Января
23:51 · Россия. Премьер-лига
Габулов высказался о Fan ID
23:38 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Мне нравится хоккей, жаль, «Спартак» не выиграл»
23:38 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин – о ретро-матче «Спартак» - «Реал»: «Если правда, то с удовольствием поучаствуем»
23:32 · Россия. Премьер-лига
Шалимов назвал команду РПЛ, которая поразила его больше всех
23:25 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев – о Fan ID: «Я ни за, ни против»
Все новости
Рекомендуем