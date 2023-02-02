Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Малком никогда не согласился бы уйти из «Зенита» бесплатно»

02 Февраля 2023 • 17:28 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
1 1.30 X 6.00 2 9.00
04.02 19:00

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома Филипе, прокомментировал информацию о том, что «ПСЖ» хотел подписать 25-летнего бразильца бесплатно.

Ранее сообщалось, что французский клуб рассчитывал на то, что Малком приостановит контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись опцией ФИФА.

«Я знаю только, что они были заинтересованы. Даже если бы не было никакого пункта, Малком и я никогда бы не согласились уйти из «Зенита» бесплатно», — приводит слова агента Sport24.

Действующий контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне вингер провёл за «сине-бело-голубых» 23 матча, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит ПСЖ Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ТУЛУЗА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
18:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о дне рождения Карпина: «Он меня не поздравлял, я, тем более, не буду поздравлять»
18:18 · Россия. Первая лига
Габулов: «Павлюченко в «Уфе»? Он получает удовольствие от жизни, если здоровье и стимул есть, то почему нет?»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Балахнин назвал лучшего тренера РПЛ 1
17:46 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили о намерении выкупить Мансилью
17:44 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Помазун принадлежит ЦСКА, но мы бы с удовольствием его оставили»
17:44 · Кубок России
​Тарханов: «У Павлюченко может не получиться забить за «Уфу»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: В России нет топовых тренеров, а Карпин — просто хороший специалист
17:28 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Малком никогда не согласился бы уйти из «Зенита» бесплатно»
17:20 · Россия. Первая лига
Ещенко: «Павлюченко — красавчик, большой молодец!»
17:12 · Россия. Премьер-лига
На защитника «Пари НН» Пенчикова претендуют три клуба
17:10 · Россия. Премьер-лига
Корнеев рассказал, какие позиции необходимо усилить ЦСКА
16:52 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Заболотный — клон Гайча»
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Мейра: «Спаллетти больше защищал россиян, чем легионеров»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал главное достоинство Семака 2
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци: «Карпин вывел молодых российских футболистов на более высокий уровень»
Все новости
Рекомендуем