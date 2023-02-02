Агент: «Малком никогда не согласился бы уйти из «Зенита» бесплатно»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома Филипе, прокомментировал информацию о том, что «ПСЖ» хотел подписать 25-летнего бразильца бесплатно.

Ранее сообщалось, что французский клуб рассчитывал на то, что Малком приостановит контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись опцией ФИФА.

«Я знаю только, что они были заинтересованы. Даже если бы не было никакого пункта, Малком и я никогда бы не согласились уйти из «Зенита» бесплатно», — приводит слова агента Sport24.

Действующий контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне вингер провёл за «сине-бело-голубых» 23 матча, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.