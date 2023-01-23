Журналист Карпов: «Дзюба попросил у «Пари НН» 500 тысяч евро за полгода»

Журналист Иван Карпов поведал в своём Telegram-канале о том, сколько российский форвард Артём Дзюба запросил у нижегородского клуба «Пари НН» за полугодичный контракт. Сумма, запрошенная Дзюбой, составила 500 тыс. евро.

«Клуб взял время на раздумье, деньги это серьёзные. Не факт, что руководство сумеет их найти ради столь статусного игрока и на такой короткий срок», - пишет Карпов.

Напомним, уже с начала ноября Дзюба – без клуба, а последним его клубом был турецкий коллектив «Адана Демирспор». Командировка Дзюбы в Турцию с треском провалилась – форвард вернулся в Россию и теперь ищет работу.