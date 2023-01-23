Петржела: «Дзюба вряд ли понадобится в Чехии»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах Артёма Дзюбы переехать в Чехию.

«Я не знаю, в какой форме сейчас находится Артем. Смог бы он пригодиться какому-нибудь клубу из Чехии? Учитывая, что в России он никому не нужен, вряд ли понадобится в Чехии», — заявил специалист, чьи слова приводит издание Metaratings.ru. Также Петржела выразил мнение, что Артёму нужно пойти по стопам Александра Кокорина и переехать в небольшой чемпионат.

Напомним, что последним коллективом Дзюбы был турецкий клуб «Адана Демирспор», контракт с которым был разорван в ноябре после нескольких месяцев в футболке команды Суперлиги.