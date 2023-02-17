Алип: «Уровень иранского футбола достаточно высок»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи с иранским «Сепаханом».

По мнению казахстанского защитника, уровень иранского футбола довольно высок, так как национальная сборная этой страны успешно выступала на последних мундиалях.

«Сепахан», как и «Зенит», лидер своего чемпионата, а уровень иранского футбола достаточно высок. Можно вспомнить хотя бы выступления сборной на последних чемпионатах мира», — приводит слова Алипа «Матч ТВ».

Матч «Сепахан» — «Зенит» состоится сегодня, 17 февраля, в Исфахане. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Напомним, что после 17 туров РПЛ «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, набрав 42 очка. Своего ближайшего преследователя «Спартак» петербуржцы опережают на шесть очков.