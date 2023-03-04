​Семак рассказал о своей реакции на слова Дзюбы

Несколько дней назад экс-игрок «Зенита» Артём Дзюба дал интервью, в котором, среди прочего, высказался о Сергее Семаке. По словам Дзюбы, он до сих пор не общается с Семаком. Наставник «сине-бело-голубых» после игры с «Пари НН» (победа 3:0) рассказал, как он отреагировал на слова Дзюбы.

«С улыбкой. Я привык к тому, что работа главного тренера очень непростая. Быть хорошим для всех невозможно. Артёму - большая благодарность за вклад в результаты нашей команды», - сказал Семак, чьи слова приведены на официальном сайте «Зенита».

Напомним, что в феврале 34-летний Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом».