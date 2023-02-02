Корнеев назвал минимальную стоимость продажи Малкома

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался о несостоявшемся переходе Малкома в «Пари Сен-Жермен».

«Учитывая вложенные деньги в Малкома, 30 миллионов евро — минимальная цена, по которой они готовы с ним расстаться. Всё очень просто и логично», — приводит слова бывшего футболиста «Барселоны», «Фейеноорда» и «Эспаньола» «Матч ТВ».

Напомним, что Малком не перешёл в состав французского гранда, поскольку боссы «сине-бело-голубых» отказались отдавать своего лидера в аренду без права обязательного выкупа, а также продавать менее чем за 40 миллионов евро.