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Корнеев назвал минимальную стоимость продажи Малкома

02 Февраля 2023 • 20:47 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался о несостоявшемся переходе Малкома в «Пари Сен-Жермен».

«Учитывая вложенные деньги в Малкома, 30 миллионов евро — минимальная цена, по которой они готовы с ним расстаться. Всё очень просто и логично», — приводит слова бывшего футболиста «Барселоны», «Фейеноорда» и «Эспаньола» «Матч ТВ».

Напомним, что Малком не перешёл в состав французского гранда, поскольку боссы «сине-бело-голубых» отказались отдавать своего лидера в аренду без права обязательного выкупа, а также продавать менее чем за 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Корнеев Малком Филипе
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