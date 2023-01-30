Агент рассказал, когда Ренан присоединится к «Зениту»

Луис Фернандо Гарсия, агент новичка «Зенита» Роберта Ренана, рассказал, когда его клиент присоединится к своей новой команде.

Напомним, что 19-летний защитник перешёл в питерский клуб из «Коринтианса» в начале января.

«Ренан прилетит в Россию после игр молодёжной сборной. Он с нетерпением ждёт возможности присоединиться к клубу», — цитирует агента Sport24.

Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 2 миллиона евро.

В общей сложности южноамериканский защитник провёл за «Коринтианс» 13 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.