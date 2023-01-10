Мостовой: «Поставь бразильцев «Зенита» в «Спартак» - он тоже будет чемпионом»

Бывший российский футболист, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой порассуждал о бразильцах петербургского «Зенита». Представителей этой футбольной нации в клубе из Санкт-Петербурга в последние годы заметно прибавилось.

«Если из «Зенита» прямо сейчас убрать бразильцев, команда станет самой обычной, как и все остальные в РПЛ. Они и побеждают в чемпионате России благодаря иностранным игрокам. Поставь этих бразильцев в «Спартак» или «Динамо», они тоже станут чемпионами», - цитирует Мостового «Матч-ТВ».

Напомним, что сейчас «Зенит» ожидаемо возглавляет турнирную таблицу РПЛ и идёт на первой строчке, у клуба – 42 набранных очка, а это на шесть больше, чем у идущего вторым московского «Спартака».