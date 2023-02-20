«Зенит» может сыграть благотворительный матч с турецким грандом

Петербургский «Зенит» в мартовскую паузу в РПЛ может провести в Стамбуле благотворительный матч. Соперником станет один из турецких топ-клубов. Скорее всего, речь идёт о клубе из «стамбульской тройки» - «Галатасарае», «Фенербахче» или «Бешикташе».

Как уточняет «Матч-ТВ», все доходы, которые принесёт клубам игра, пойдут на помощь пострадавшим в землетрясениях в Турции.

Напомним, что в марте между 20 и 21 туром в РПЛ пройдёт двухнедельная пауза.

Смертоносные землетрясения в Турции произошли утром 6 февраля, больше всех от стихии пострадали города юго-востока страны, в их числе и крупные центры провинций – Хатай, Газиантеп, Кахраманмараш, Малатья, Адыяман, Османие, Адана. Только по официальным данным в результате землетрясений погибло свыше 41 тыс. человек.