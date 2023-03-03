Судья Галимов: «На хейт не нужно обращать внимания»

Судья РПЛ Роман Галимов рассказал о своём отношении к критике.

По словам арбитра, хейт — это негативный нюанс профессии судьи, на который не стоит обращать внимания.

«У каждой профессии свои негативные нюансы. Вот у нас – хейт. На него не нужно обращать внимания. Это такие якорьки, которые тянут назад», — цитирует Галимова «Чемпионат».

Ранее арбитр рассказывал, что после одного из матчей поучал гневные сообщения от болельщиков «Спартака», из-за чего принял решение закрыть свой аккаунт.

Напомним, что Галимов обслужит матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН». Эта игра состоится завтра, 4 марта, и начнётся она в 16:30 по московскому времени. Данный матч чемпионата России станет для Галимова первым за последние четыре года.