Хомуха: «Зениту» не помешал бы сейчас Азмун»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о слухах относительно возвращения Сердара Азмуна в составе «сине-бело-голубых».

«Конечно, «Зениту» не помешал бы сейчас Азмун. Это топовый футболист для российского чемпионата. Но «Зенит», как и все клубы РПЛ, не участвует в еврокубках, поэтому вряд ли переезд в Санкт-Петербург входит в планы Азмуна», — приводит слова Хомухи издание «РБ Спорт». По его мнению, иранский нападающий не смог выдержать конкуренцию в «Байере», поскольку уровень немецкого чемпионата выше, чем у РПЛ. Однако эксперт считает, что Сердар всё равно усилит клуб из Северной столицы.

Напомним, что Азмун переехал в Леверкузен в начале 2022 года, проведя в нынешнем сезоне 11 матчей и отдав два ассиста.