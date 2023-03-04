​Ренан высказался после дебюта за «Зенит»

В субботнем матче чемпионата России против «Пари НН» за «Зенит» дебютировал защитник Роберт Ренан. После игры 19-летний бразилец дал комментарий для клубной пресс-службы.

«Благодарю Бога за эту возможность, которая мне сегодня представилась, и которой я воспользовался. Соперник был очень хорош, здорово двигался, но мы сыграли отлично - это самое главное», - сказал Ренан, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

По словам Ренана, он уже достаточно хорошо адаптировался к «Зениту». Молодой футболист отметил, что ему в Санкт-Петербурге помогает присутствие других бразильцев в команде, а также приезд родителей.

Напомним, что «Зенит» разгромил «Пари НН» со счётом 3:0.