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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ренан высказался после дебюта за «Зенит»

04 Марта 2023 • 19:55 Комментировать
Зенит
3:0
Пари НН
окончен

В субботнем матче чемпионата России против «Пари НН» за «Зенит» дебютировал защитник Роберт Ренан. После игры 19-летний бразилец дал комментарий для клубной пресс-службы.

«Благодарю Бога за эту возможность, которая мне сегодня представилась, и которой я воспользовался. Соперник был очень хорош, здорово двигался, но мы сыграли отлично - это самое главное», - сказал Ренан, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

По словам Ренана, он уже достаточно хорошо адаптировался к «Зениту». Молодой футболист отметил, что ему в Санкт-Петербурге помогает присутствие других бразильцев в команде, а также приезд родителей. 

Напомним, что «Зенит» разгромил «Пари НН» со счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Ренан
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