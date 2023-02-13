Кабзе: «Семак мог бы поработать в АПЛ»

Бывший турецкий форвард казанского «Рубина» высказался о своём бывшем одноклубнике, а ныне главном тренере петербургского «Зенита» Сергее Семаке.

«Семак четыре раза подряд становился с «Зенитом» чемпионом России и может легко стать тренером и в Европе. Он может работать в любой лиге Европы и мне бы хотелось, чтобы он тренировал в АПЛ, он бы справился. Но то, какие у него мысли сейчас по поводу переезда, никто не знает», - цитирует бывшего форварда «РБ Спорт».

Кабзе добавил, что Семак по-прежнему является турку хорошим другом, с которым они периодически общаются в социальных сетях. Напомним, что Семак вместе с Кабзе выступали в чемпионском «Рубине» в 2008-2009 годах.