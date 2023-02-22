Мейра: «Россия — по-прежнему хорошая страна»

Экс-защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра поделился своими впечатлениями о России.

«Россия — по-прежнему хорошая страна. Я знаю это как никто другой, потому что три года играл в Санкт-Петербурге. Москва — тоже прекрасный город. Для меня большое счастье вновь оказаться здесь», — приводит слова Мейры Metaratings.

Кроме того, португалец признался, что самые яркие воспоминания об игре в России у него связаны с победами в чемпионате и Кубке страны.

Напомним, Мейра выступал за «Зенит» с 2009 по 2011 год. В составе «сине-бело-голубых» защитник провёл в общей сложности 53 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также он выступал за такие команды, как «Штуттгарт», «Бенфика» и «Галатасарай».