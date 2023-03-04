Пименов рассказал, почему «Зенит» так успешен в последние годы

Экс-нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о достижениях «Зенита» в последние годы.

Пименов считает, что в отличии от «Спартака» и «Локомотива», в петербургском клубе есть чёткие разграничения, что и приносит результат.

«В клубе есть чёткие разграничения: Семак отвечает за результат в футболе, Медведев отвечает за функционал, Аршавин — за молодёжный футбол. «Зенит» становится победителем четвёртый год, женский футбол — чемпионаты, юношеские команды — тоже лидеры», — приводит слова Пименова Sport24.

После 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 42 набранных очка. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут сегодня, 4 марта, против «Пари НН». Начало — в 16:30 по московскому времени.